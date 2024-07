Escolas de São Carlos se preparam para consulta pública sobre modelo cívico-militar

Alunos em escola civico-militar - Crédito: Agência Brasil

Três escolas de São Carlos e uma em Ibaté estão se preparando para realizar consulta pública à comunidade escolar sobre a possibilidade de integrar o modelo cívico-militar em 2025. A consulta, que será realizada entre 1º de agosto e 15 de agosto, é aberta a toda a comunidade escolar, incluindo alunos, pais, professores e funcionários.

As escolas que participarão da consulta são:

Arlindo Bittencourt, localizada no centro da cidade;

Esterina Placo, na Vila Costa do Sol;

João Batista Gasparin, no Jardim Zavaglia;

João Jacinto, em Ibaté.

Critérios para a seleção das escolas:

De acordo com a dirigente regional de Ensino, Debora Gonzalez Costa Blanco, a seleção das escolas foi feita com base em critérios estabelecidos pela legislação, como:

Número de alunos;

Índice de vulnerabilidade social;

Índice de convivência;

Planejamento da rede da Diretoria de Ensino.

Objetivo do modelo cívico-militar:

O objetivo do modelo cívico-militar é oferecer às escolas uma gestão diferenciada, com a participação de militares da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A expectativa é que esse modelo contribua para a melhoria da qualidade do ensino, da disciplina e da segurança nas escolas.

Processo de consulta:

A consulta pública será realizada em duas etapas:

18 a 31 de julho: Reuniões e esclarecimentos com a comunidade, online e presenciais, incluindo assembleias.

1º a 15 de agosto: Primeira rodada de votação pela comunidade escolar através da Secretaria Escolar Digital.

A votação será individual e por CPF, e cada votante usará seu login e senha na Secretaria Escolar Digital.

Resultado da consulta:

O resultado da consulta será divulgado no dia 30 de agosto. As escolas que atenderem aos critérios da lei e que forem aprovadas pela comunidade escolar poderão aderir ao modelo cívico-militar em 2025.

Com informações do site Região em Destake

