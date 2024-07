Escola de Ciência Avançada tem vagas para simpósio que acontece em São Carlos

Em três dias, debate terá palestras e pôsteres sobre diversos temas relacionados à hologenômica em diferentes domínios da vida - Crédito: Juliana Sussai

Estão abertas até o dia 20 de julho, as inscrições para o “Simpósio Análises de Dados Hologenômicos para a Agricultura” que acontece de 29 a 31 de julho, em São Carlos. Cientistas e estudantes do Brasil e do exterior terão a oportunidade de discutir as aplicações da hologenômica, a ciência que estuda como hospedeiro e microrganismos atuam em sintonia, para melhorar a produção de alimentos e a sustentabilidade dos sistemas agropecuários. As inscrições podem ser feitas neste link: https://eventos.funarbe.org.br/symposium-hologenomic-data-analysis-for-agriculture. A taxa é de R$150 para o público geral. Para estudantes, o valor é de R$100. O simpósio faz parte da programação da Escola Paulista de Ciência Avançada.

Nesses três dias, um público mais amplo fará parte do debate com apresentações de palestras e pôsteres sobre diversos temas relacionados à hologenômica em diferentes domínios da vida.

De acordo com a coordenadora geral, a pesquisadora Luciana Regitano, da Embrapa Pecuária Sudeste, a integração entre cientistas brasileiros e internacionais que desenvolvem pesquisas na área vai proporcionar atualização e interconexão entre os participantes. “O uso de tecnologias cada vez mais sofisticadas proporciona uma visão mais abrangente para lidarmos com eventos climáticos extremos que podem afetar a disponibilidade de alimentos, como ocorreu recentemente no Rio Grande do Sul. O acesso a soluções inovadoras permite o desenvolvimento social, econômico e ambiental que terá efeito na saúde e na produtividade agropecuária", destacou Luciana Regitano.

A Escola é organizada pela Embrapa Pecuária Sudeste, Embrapa Instrumentação e Instituto de Química de São Carlos (IQSC), com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). Também recebe suporte do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Por se tratar de evento internacional, o idioma será o Inglês.

Para mais detalhes, acesse: São Paulo School of Advanced Science Hologenomic Data Analysis for Agriculture July 29th to August 09th, 2024, São Carlos, SP – Brazil

Leia Também