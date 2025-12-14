(16) 99963-6036
Equipe do SAMU realiza parto dentro de residência na Vila Nery

14 Dez 2025 - 08h41Por Da redação
Equipe do SAMU realiza parto dentro de residência na Vila Nery - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Na madrugada desta sexta-feira, 12, por volta das 4h, uma ocorrência especial e cheia de emoção marcou o trabalho da equipe do SAMU. A equipe foi acionada para atender uma gestante em trabalho de parto na Rua Crescêncio Coca, no bairro Vila Nery, em São Carlos.

Ao chegar ao local, os socorristas constataram que a bolsa já havia se rompido e que a mamãe estava em estágio avançado do trabalho de parto. Diante da rapidez da situação, não houve tempo para o deslocamento até a maternidade. Com profissionalismo, calma e muita dedicação, a equipe realizou o parto ali mesmo, sobre a cama da residência.

A mamãe, Júlia Zago, de 27 anos, deu à luz a pequena Íris, que nasceu saudável, pesando 3.260 quilos. O nascimento ocorreu em casa, em um momento descrito pela mãe como único e inesquecível.

A ocorrência foi atendida pela equipe do SAMU composta pelo condutor Vanderlei Mello e pela técnica de enfermagem Abilene, que conduziram todo o procedimento com segurança e cuidado, garantindo o bem-estar da mãe e da recém-nascida.

Emocionada, Júlia relatou que viver o nascimento da filha dessa forma foi uma experiência incrível e fez questão de agradecer o empenho, o carinho e o profissionalismo da equipe do SAMU. "Fiquei muito feliz com tudo que fizeram por mim e pela minha filha", afirmou a mãe.

Histórias como essa reforçam a importância do trabalho das equipes de emergência, que todos os dias estão prontas para agir não apenas em situações críticas, mas também para testemunhar e cuidar de momentos únicos, como o início de uma nova vida.

