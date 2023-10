Equipe de futsal de São Carlos promete dia animado para a garotada

Muita diversão e felicidade: assim promete ser a festa do Deportivo Sanka - Crédito: Divulgação

A equipe de futsal Deportivo Sanka irá promover uma festa especial e gratuita para a garotada. Com muitas brincadeiras, o sábado, 14, promete muita animação e atrações gratuitas em comemoração ao Dia das Crianças, comemorado nesta quinta-feira, 12. Com opções de lazer e diversão, as atividades recreativas acontecerão das 13h às 17h, no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção.

De acordo com os organizadores, entre as diversões que serão oferecidas estão vários brinquedos infláveis, dentre eles piscina de bolinhas, escorregadores, tobogã, pula-pula, entre outros. As crianças poderão se divertir a vontade com pintura no rosto, além de aproveitarem as tradicionais e sempre esperadas, pipoca e algodão doce.

O evento é uma iniciativa da diretoria do Deportivo Sanka Futsal e sua torcida organizada “Ira do Leão” e conta com o apoio da Prefeitura Municipal de São Carlos.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também