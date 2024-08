Equipe da UFSCar se destaca em competição de carros elétricos

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) foi um dos destaques da Fórmula SAE Brasil que aconteceu entre os dias 1º e 4 de agosto, em Piracicaba, no interior paulista. E a UFSCar esteve bem representada pela equipe Dinamo E-Racing.

A Fórmula SAE Brasil em como objetivo proporcionar aos estudantes de Engenharia a chance de colocar em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, por meio do desenvolvimento de um projeto completo: um veículo do tipo Fórmula. Durante três dias, ocorrem testes estáticos e dinâmicos com os carros, com o objetivo de avaliar o desempenho de cada projeto na pista. Além disso, as equipes apresentam suas propostas técnicas, incluindo detalhes sobre o projeto, custos e também uma apresentação de marketing.

As equipes são compostas por estudantes de graduação e de pós-graduação de universidades e faculdades do Brasil e conta com a participação especial de algumas instituições da América Latina. A competição é separada entre categoria de carros elétricos e carros à combustão, com premiação separada. A Dinamo E-Racing, da UFSCar participou na categoria carros elétricos, ficando em 10° lugar no geral.

O carro que participou da competição está sendo projetado desde outubro de 2023 e está sendo fabricado desde fevereiro de 2024. "Embora já em fase de manufatura, a equipe participou sem levar o carro completo, pontuando apenas nas fases estáticas. A Business Case, fase que simulamos um projeto de inovação sendo apresentado a investidores, foi onde mais nos destacamos, conquistando o 6° lugar nacional com o projeto e empatando junto a atual vencedora geral com o projeto de roda de fibra de carbono via infusão à vácuo desenvolvido junto ao Departamento de Engenharia de Materiais (DEMa). Apresentamos nosso design de projeto sem pontuar, já que não temos o carro funcional, contudo tivemos feedbacks positivos que mostram o potencial do projeto", explicou Arthur Davi Hubinger, do time Administrativo.

"O resultado foi excelente. Estamos extremamente contentes por representar nossa Universidade e nos classificarmos entre as 10 melhores do país! Estar em uma posição tão elevada em um cenário competitivo e sem ainda um carro manufaturado para correr mostra que estamos no trilho certo e que a tendência é elevarmos cada vez mais o nível quando nosso carro estiver nas pistas. Queremos trazer o pódio para a UFSCar", completou.

Sobre a equipe

A Dinamo foi criada em 2014, criando um protótipo de kart elétrico junto ao Departamento de Engenharia Elétrica (DEE) para entendimento geral de um carro.

A equipe é formada por três times com áreas internas: Elétrica - Powertrain, responsável pela parte de alta tensão do carro, que envolve o carregamento e motorização, e Electrical, responsável pela baixa tensão do carro, envolvendo sensores, cabeamento e segurança do piloto; Mecânica - Estrutura, responsável pelo chassi e aerodinâmica do veículo, Suspensão, responsável pelo comportamento do carro em curvas, além de ser responsável pela dirigibilidade, e Freio, responsável pela segurança e ergonomia do piloto; e Administrativo - Marketing, responsável pela divulgação da equipe através de parcerias, Instagram e LinkedIn, divulgando a UFSCar, a equipe e a comunidade de Fórmula, Relações Externas, responsável pela formação e manutenção das parcerias da equipe, que é um dos principais meios de aquisição financeira da equipe e meios de divulgação no ramo empresarial e automobilístico, Financeiro, responsável por gerenciar toda entrada e saída de recursos da equipe, e Gestão de Pessoas, responsável por gerir eventos de integração, a comunidade interna da equipe e o regimento junto ao Capitão.

A equipe conta com 42 alunos de graduação dos mais diversos cursos que se organizam entre os cargos de Capitão, Gerentes, Diretores e Membros, e com o apoio dos professores Mario Sacomano Neto, do Departamento de Engenharia de Produção (DEP) e Paulo Ubaldo (DEE).

