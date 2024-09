Engenharia Civil da UFSCar abre inscrições para mestrado e doutorado

freepik -

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil (PPGECiv) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está com inscrições abertas até o dia 20 de outubro no processo seletivo para seleção de alunos regulares para os cursos de mestrado e doutorado, com início previsto em março de 2025.

São ofertadas ao todo 18 vagas para o Doutorado, sendo 14 para ampla concorrência e quatro reservadas à Política de Ações Afirmativas. E 19 de vagas para o Mestrado, sendo 15 para a Ampla Concorrência e quatro reservadas à Política de Ações Afirmativas.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela Internet. Todas as informações, incluindo requisitos, cronograma e linhas de pesquisa, devem ser conferidas nos editais, disponíveis no site do PPGECiv (ppgeciv.ufscar.br).

Leia Também