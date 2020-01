Encontro em São Carlos irá debater as enchentes; “Mas dá pra resolver?”

Rotatória do Cristo alagada - Crédito: Arquivo/SCA

Será realizado nesta terça-feira, 21, das 19h às 22h no centro de inovação tecnológico Onovolab, um encontro para falar e debater formas para solucionar o problema das enchentes na cidade de São Carlos.

Mas quais são as possíveis soluções? Você as conhece? Para poder chegar a um consenso para pressionar as autoridades responsáveis, é necessário conhecer e discutir as realidades em um debate entre as esferas que estão envolvidas nesse problema.

Este debate espera contar com a presença do cidadão são-carlense, além dos professores e alunos da USP e UFSCar, comerciantes, autoridades, órgãos públicos municipais, defesa civil e instâncias preocupadas na solução deste problema.

O evento contará com uma apresentação sobre o contexto histórico de enchentes em São Carlos, assim como os projetos, obras e outros elementos que agravaram o problema ao longo dos anos. Seguido por um momento de bate-papos com diversos especialistas da área de gestão de recursos hídricos, paisagismo, saneamento, tecnologia, junto a representantes do poder público para que as pessoas possam esclarecer suas dúvidas e entender melhor as formas de colaboração, e projetos que possam ser realmente efetivos para que a cidade lide com esta situação. O evento é gratuito.

SERVIÇO

Dia: Terça-feira, 21 de janeiro de 2020

Horário: 19h

Local: Onovolab

Rua Aquidaban, 1 centro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também