Empresa de Guarulhos quer ajudar caminhoneiro que perdeu baú durante enchente em São Carlos

Empresário quer ajudar dono de caminhão que perdeu baú na enchente - Crédito: Reprodução

Uma corrente do bem circula não só em São Carlos, mas em todo o Estado, após a cidade ser castigada com uma tempestade no final da tarde desta quinta-feira, 27, quando mais de 130 lojistas tiveram consideráveis perdas, além de famílias serem afetadas. Motoristas também perderam veículos.

Um deles, proprietário de um caminhão-baú vermelho, que estava na baixada do Mercado Municipal no momento da tromba d’água e que perdeu sua carroceria devido a força das águas está sendo procurado pela 4 Truck, empresa estabelecida em Guarulhos.

O diretor Osmar Oliveira fez um vídeo e lançou nas redes sociais e pede ajuda para localizar. A empresa quer ajudar e presentear o motorista com uma carroceria nova.

“Nossa empresa produz carrocerias de alumínio e é solução sobre rodas. Vi os vídeos da chuva que castigou a cidade e fiquei impressionado com a força das águas. Nos sensibilizamos e queremos ajudar de alguma forma e como vimos aquele caminhão perder sua carroceria, estamos atrás do proprietário. Queremos presenteá-lo com uma carroceria nova. Pedimos a ajuda de todos”, disse Osmar no vídeo.

