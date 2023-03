Empreendedorismo feminino é tema de evento da Secretaria de Trabalho

Crédito: Divulgação

Empreendedoras e servidoras públicas de São Carlos tiveram uma manhã especial nesta quarta-feira, 22, no auditório Wilson Wady Cury, na Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda. Em mais um evento pelo mês da mulher, a SMTER apresentou as linhas de crédito específicas para as mulheres, oferecidas pelo Banco do Povo, e trouxe a gerente regional do SEBRAE, Michele Sabino, para uma conversa com as presentes sobre empreendedorismo.

“É importante que possamos conhecer exemplos de empreendedoras através da história, inspiração constante para nós”, afirmou a gerente regional do SEBRAE. A conversa incluiu ainda a participação de três empreendedoras que já utilizaram os créditos do Banco do Povo. Antes, Luiz Fernando Stabile de Arruda, agente de Crédito do Banco do Povo, explicou e orientou como funciona o acesso às linhas de crédito da iniciativa, que tem recursos para pessoa física e jurídica.

“O Banco do Povo tem linhas de Crédito especificas para mulheres, nosso trabalho é para ampliar a participação, principalmente entre o público de menor poder aquisitivo”, explicou a diretora do Departamento de Empreendedorismo e Banco do Povo, Rosângela Rodrigues do Santos, organizadora do evento.

O secretário adjunto da SMTER, Luís Antônio Marcon Garmendia, abriu os trabalhos, e destacou o empenho da pasta pela maior inclusão feminina no mercado de trabalho, e a criação de programas e oportunidades. “A Secretaria tem uma mulher à frente, Danieli Favoretto Valenti, que traz os valores e uma experiência fundamental ao trabalho. Acredito que nossa soma de esforços tem sido um diferencial para o desenvolvimento de nossas atividades”, afirmou Garmendia.

