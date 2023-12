Embrapa São Carlos fecha parceria para levar conhecimento técnico ao setor agropecuário

Manejo de pastagem bem feito melhora a produtividade da pecuária - Crédito: Gisele Rosso

A Embrapa Pecuária Sudeste (São Carlos – SP) e a Mosaic Fertilizantes, produtora e distribuidora de fosfato e potássio combinados, firmaram um Acordo de Cooperação Técnica para levar conhecimento a técnicos e produtores. Durante cinco anos, serão produzidos e disponibilizados 45 vídeos para disseminar informação de qualidade, fomentar uma pecuária mais sustentável por meio do intercâmbio de conhecimento técnico e acelerar o processo de transferência de tecnologias.

“A Embrapa e a Mosaic Fertilizantes, utilizando o conhecimento e experiência das equipes técnicas das duas empresas, produzirão o conteúdo do material. Na Mosaic Fertilizantes apoiaremos com a estrutura de gravação e disponibilização do conteúdo em uma plataforma on-line. O material contribuirá para disseminar conhecimento sobre pecuária sustentável, adubação de pastagens e qualificação de quem atua no campo”, explica Sabrina Coneglian, gerente de Pecuária da Mosaic Fertilizantes.

Segundo o chefe de Transferência de Tecnologia da Embrapa Pecuária Sudeste, André Novo, por muito tempo a forma de levar a tecnologia esteve restrita a palestras e treinamentos presenciais. “O acesso aos meios digitais para grande parte de agricultores, técnicos e pecuaristas trouxe uma oportunidade excepcional de transmitir conhecimento de alta qualidade, baseado em evidências científicas, de forma rápida e customizada aos usuários de produtos tecnológicos. O resultado da parceria Embrapa/Mosaic tem justamente o propósito de contribuir para que seja possível alcançar a melhoria de produtividade, eficiência e renda na propriedade, por meio do conhecimento organizado pela pesquisa”, explica Novo.

Entre os temas que serão abordados nos vídeos estão: manejo de pastagem e pastejo; tecnologias para a pecuária sustentável; suplementação nos períodos de seca e de águas; balanço de carbono na pecuária; integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF); produção de alimento conservado na fazenda; protocolos sanitários básicos; ferramentas de tomada de decisão para a gestão técnica da propriedade; mineralização e estrutura de rebanhos; gestão da água nos sistemas de produção; e, aplicativos gratuitos úteis para os diferentes sistemas de produção. Os conteúdos serão disponibilizados pela Mosaic Fertilizantes em sua plataforma digital UniMosaic (unimosaic.com.br) a partir de 2024.

A agropecuária é uma das principais bases econômicas do Brasil. Por isso, a Embrapa e a Mosaic Fertilizantes seguem com o compromisso de desenvolver produtos e soluções que elevem a produtividade do setor, poupem recursos naturais e entreguem uma produção sustentável.

As empresas têm a responsabilidade de contribuir para a segurança alimentar global na medida em que oferecem conhecimento e tecnologias para o melhor manejo e aplicação de nutrientes no campo.

