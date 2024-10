Embrapa São Carlos conquista prêmio latino-americano em educação

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

29 Out 2024 - 14h13

29 Out 2024 - 14h13 Por Assessoria de Imprensa

Uso da Nanoemulsão de cera de carnaúba é um dos temas no curso da Embrapa que acaba de receber um prêmio internacional - Crédito: Edilson Fragalle

O Curso de Tecnologia Pós-colheita em Frutas e Hortaliças, organizado pela Embrapa Instrumentação (São Carlos), foi o vencedor da 1ª edição do “Prêmio GS1 Latam a la Excelencia”, na categoria Excelência Acadêmica e Profissional. A premiação foi avaliada por um júri composto por profissionais de toda a América Latina, cujos nomes estão disponíveis na página oficial do evento: https://gs1latam.org/pt/premio-a-excelencia/.

A cerimônia foi realizada no dia 23, durante o Fórum Regional da GS1 Latam, que reuniu - em Bogotá (Colômbia) - representantes das Organizações GS1 da América Latina e GS1 Global. A premiação contou com mais quatro categorias: Estratégias Empreendedoras, Inovação e Transformação Digital (vencidas por representantes do Brasil); Excelência Logística (Argentina) e Sustentabilidade (Peru).

Presença global

De acordo com a GS1 Brasil, a cerimônia não apenas celebrou os vencedores, mas também destacou o compromisso da GS1 Latam em fomentar a inovação e a excelência através de seus padrões; além disso, os prêmios são um testemunho do impacto positivo que soluções tecnológicas podem ter na cadeia de suprimentos e no desenvolvimento sustentável na região.

A GS1 é uma organização global, presente em 116 países, que alcança mais de dois milhões de empresas usuárias e 10 bilhões de transações todos os dias. Ela reúne líderes da indústria, governo, órgãos reguladores, academias e associações para desenvolver soluções baseadas em padrões para enfrentar os desafios da qualidade e confiabilidade de dados.

Interesse em Rastreabilidade

Em 2023, o curso já havia vencido a 25ª edição do Prêmio Automação da GS1 Brasil, na categoria Educação, em função da utilização dos padrões da GS1 no módulo Rastreabilidade. Oferecido em formato on-line na plataforma e-Campo da Embrapa - https://e-campo.sede.embrapa.br/curso/curso-tecnologia-pos-colheita-em-frutas-e-hortalicas - o curso é totalmente gratuito e já conta com 9055 inscrições de todos os estados brasileiros e mais 11 países – da América Latina, há inscrições da Argentina, Colômbia, Equador, Honduras, Paraguai, Peru e Uruguai.

O módulo Rastreabilidade é o mais acessado, com 5016 inscrições e também o que apresenta o mais alto índice de conclusão – em torno de 60% - com 2977 certificados já emitidos. “Na prática, com apoio da GS1 Brasil e do Ministério da Agricultura e Pecuária, o resultado é a transferência de tecnologia da própria rastreabilidade, de como ela funciona, da legislação, de como aplicar os padrões GS1 para pequenos, médios e grandes produtores”, explica o pesquisador Marcos David Ferreira, coordenador da capacitação.

Conteúdo diferenciado

O curso de Tecnologia Pós-colheita em Frutas e Hortaliças teve a contribuição de 45 conteudistas e instrutores (oito Centros de Pesquisa da Embrapa e instituições públicas e privadas), que ajudaram a produzir seis apostilas, num total de 395 páginas (podem ser salvas em PDF para leitura posterior ou impressão), dez vídeos de práticas em laboratório; duas visitas técnicas virtuais; nove podcasts; dez infográficos; 15 animações gráficas (whiteboards), além de 46 videoaulas.

“O novo prêmio é um reconhecimento ao esforço da equipe para ofertar um curso diferenciado e gratuito, visto que conteúdos similares são oferecidos no exterior, mas em cursos pagos e presenciais. Além disso, pudemos reforçar as parcerias, inclusive com a GS1, e agora, esse trabalho em prol da rastreabilidade se torna referência em toda a América Latina’, comenta o chefe-geral da Embrapa Instrumentação, José Manoel Marconcini.

Leia Também