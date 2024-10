Em seis horas de chuva, São Carlos supera a média dos últimos anos para outubro

SIGA O SCA NO

25 Out 2024 - 12h28

25 Out 2024 - 12h28 Por Da redação

Chuva ultrapassou volume previsto para outubro - Crédito: SCA

A Defesa Civil de São Carlos registrou uma precipitação acumulada de 52,25 mm até as 9h30 desta sexta-feira. Em 23 de outubro, a cidade já havia enfrentado uma chuva de 136 mm, com 88 mm concentrados até as 23h.

A média histórica de precipitação em outubro é de 133,74 mm, e o volume registrado nas últimas 6 horas atingiu essa média, o que reforça o alerta para o alto índice pluviométrico nos últimos dias. A Defesa Civil monitora as condições e pede à população atenção às áreas de risco e orientações para situações de emergência

Leia Também