Em 25 anos, Casa Abrigo jÃ¡ protegeu 446 mulheres e crianÃ§as

A Casa Abrigo “Gravelina Terezinha Lemes”, mantida pela Prefeitura de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, tornou-se ao longo de duas décadas e meia um dos principais pilares da rede de proteção às mulheres no município.

Por trás de seus muros (cujo endereço permanece em sigilo absoluto para garantir a segurança das acolhidas) existe um espaço onde mulheres ameaçadas pela violência doméstica encontram aquilo que muitas vezes lhes foi negado por muito tempo: segurança, acolhimento e a chance real de reconstruir a própria vida.

Criada por lei municipal em 2000 e inaugurada em 8 de março de 2001, a Casa Abrigo foi estruturada para acolher mulheres em situação de risco ou sob grave ameaça, frequentemente acompanhadas de seus filhos. Desde então, 446 mulheres e crianças já passaram pelo local, encontrando ali um ponto de virada em suas histórias.

Durante o período de acolhimento, as mulheres têm garantido estudo social, atendimento socioassistencial, articulação com a rede para acesso a direitos como saúde, documentação civil, segurança pública, orientação jurídica e inclusão produtiva. Também são desenvolvidas ações para restabelecer vínculos familiares e sociais, além de projetos pessoais que visam autonomia e superação da violência.

A secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania, Gisele Santucci, destacou a relevância da data. “Celebrar os 25 anos da Casa Abrigo é reafirmar o compromisso de São Carlos com a proteção das mulheres. Este espaço é mais do que um abrigo: é um lugar onde vidas são reconstruídas e onde cada mulher pode reencontrar sua força e dignidade”.

A supervisora da Casa Abrigo, Maria Isabel Álamo Gabrine, reforçou o papel da equipe técnica. “A chegada ao abrigo acontece em momentos de extrema fragilidade. Nosso trabalho é oferecer escuta qualificada, orientação e apoio para que cada mulher volte a acreditar em um futuro livre de violência. Aqui, elas encontram segurança e a possibilidade real de recomeçar”.



O acesso ao serviço acontece preferencialmente por meio da rede municipal de proteção às mulheres, principalmente pelos Centros de Referência em Assistência Social (CREAS I e CREAS II), além de encaminhamentos da Delegacia de Defesa da Mulher e da Central de Polícia Judiciária (CPJ), da Polícia Civil.



Segundo o prefeito de São Carlos, Netto Donato, ao completar 25 anos de atuação, a Casa Abrigo “Gravelina Terezinha Lemes” reafirma seu papel como espaço fundamental na política pública de enfrentamento à violência contra a mulher em São Carlos. “Mais do que oferecer abrigo temporário, o serviço representa um lugar onde vidas são reconstruídas, famílias são protegidas e o direito de viver sem violência é reafirmado todos os dias”, disse.

Neste 8 de março, Dia Internacional da Mulher, São Carlos não celebra apenas uma data simbólica. Celebra 25 anos de um serviço que representa proteção, dignidade e recomeço para mulheres vítimas de violência.