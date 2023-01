Elton Carvalho destina recursos para ONG SUPERA fazer atendimentos voltados à saúde

SIGA O SCA NO

Crédito: divulgação

O vereador Elton Carvalho (Republicanos) destinou recursos provenientes de emendas parlamentares para a ONG SUPERA REABILITAÇÃO. A iniciativa foi possível através de uma parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e Cultura.

Com os recursos, a ONG adquiriu kit com camisetas, cadernos, canetas e um notebook. O Projeto se institui "SuperAção - Esporte, Lazer e Melhor Qualidade de Vida na Melhor Idade", pelo qual através do esporte, promove saúde.

“O apoio do vereador por meio da emenda parlamentar foi de extrema importância, pois utilizamos um recurso público para desenvolver um trabalho em prol da comunidade, além de contribuir significativamente com a redução de custos por meio de medicamentos, consultas e exames”, disse Lilian Cunha Lourenço, presidente da ONG. “O projeto atua na faixa etária mais ascendente e que necessita de políticas públicas eficientes. Esperamos poder contar com este apoio mais uma vez neste ano, para que mais vidas sejam impactadas de forma positiva”, finalizou.

Elton destaca a importância do poder legislativo apoiar o terceiro setor, principalmente em projetos voltados à saúde pública.

“O trabalho da ONG é muito importante e preenche lacunas que muitas vezes o poder público não dá conta de atender. Fico muito contente em contribuir com este projeto, impactando a qualidade de vida de centenas de pessoas. Coloco o meu gabinete sempre à disposição de entidades sérias, competentes e que fazem atendimentos humanizados à população, como a SUPERA”, destacou o parlamentar.

A SUPERA REABILITAÇÃO atende todas as faixas etárias, com diversas patologias nas seguintes especialidades: Acupuntura, Estimulação Cognitiva, Fisioterapeuta, Gerontologia, Hidroterapia, Nutricionista e Psicólogo. Para maiores informações, ligue: (16) 3411-1798 ou acesse: www.superareabilitacao.com.br

