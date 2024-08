Electrolux Group inicia nova turma de programa para reaproveitamento de alimentos em São Carlos

Crédito: divulgação

Com foco no conceito de “desperdício zero” e reaproveitamento integral de alimentos, o programa Gastronomia Sustentável, idealizado pelo Electrolux Group, iniciou mais uma turma em São Carlos (SP). A iniciativa tem parceria com a prefeitura local, especificamente com a Casa do Trabalhador.

Ao longo de quatro semanas, 12 pessoas receberão capacitações em temas como empreendedorismo, higienização e segurança alimentar, substituições restritivas e até receberão dicas sobre como criar receitas de baixo custo. As aulas ocorrem na cozinha da própria fábrica do grupo em São Carlos e estão sendo ministradas, por exemplo, por chefs parceiros do Electrolux Group .

“Queremos transformar a vida para o melhor. Pessoas que estavam fora do mercado há anos acharam uma alternativa. A ideia dessa iniciativa é reforçar a importância da alimentação saudável, como utilizar esses conhecimentos no dia a dia e que isso, também, possa gerar uma renda. Todas e todos aprendem como criar receitas que tem um alto valor nutricional, sejam rentáveis e amigáveis com o meio ambiente”, explica Lorenna Oliveira, Gerente de Diversidade & Inclusão e Responsabilidade Social do Electrolux Group América Latina.

Mais sobre o Gastronomia Sustentável

O programa está alinhado aos compromissos globais em sustentabilidade do Electrolux Group para ajudar a enfrentar os principais desafios mundiais, como fome, má nutrição, desperdício de alimentos e consumo responsável. Foi implementado pela primeira vez no final de 2017 em Curitiba (PR). Na América Latina, além de São Carlos, possui turmas em São Paulo (SP), Curitiba (PR), e Buenos Aires (Argentina).

Desde então, a iniciativa global da Food Foundation (fundação sem fins lucrativos do Electrolux Group) já formou quase 600 pessoas no Brasil. Deste total, 66% já está inserido no mercado de trabalho.

O programa é promovido pela Electrolux Food Foundation, mas conta com a parceria da AIESEC, da Worldchefs, do Instituto Stop Hunger-Sodexo, do SEBRAE, Fundação de Ação Social de Curitiba, Fórum LGBT e Grupo Dignidade, que acolhe a comunidade LGBT+.

O objetivo é formar quase 150 novos profissionais de cozinha a cada ano só na América Latina, e mais de 300 globalmente. O Electrolux Group pretende capacitar globalmente três mil pessoas pelo programa Like a Chef até 2030.

Leia Também