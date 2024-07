Eixo SP recebe novos guinchos elétricos

Guincho Eixo SP -

A Eixo SP Concessionária de Rodovias dá mais um passo no processo de descarbonização das suas atividades. Nesta quarta-feira (24), foi entregue mais um guincho elétrico. Até o fim do próximo mês, mais sete veículos serão incorporados à frota da concessionária. Com a chegada dos novos guinchos leves elétricos, quatro dos veículos mais antigos movidos a combustíveis fósseis serão retirados da frota. Com isso, a Eixo SP dá sequência à sua proposta de redução gradativa da emissão de poluentes nos serviços operacionais.

Os novos guinchos serão disponibilizados para atendimento aos usuários das rodovias em todo o trecho concedido, de Cordeirópolis e Piracicaba, na região central do Estado, até Panorama, na divisa com Mato Grosso do Sul. Além dos guinchos leves, a Eixo SP conta também com caminhões elétricos para os serviços de manutenção do trecho e com unidades móveis de pesagem (balança). Ao adotar veículos movidos por energia elétrica, a concessionária não apenas busca mitigar o impacto ambiental, mas também promover práticas mais sustentáveis no setor de serviços rodoviários.

Segundo a coordenadora de Operação de Tráfego da Eixo SP, Raquel Fernandes Monteiro, os veículos elétricos não apenas contribuem para a redução da poluição, mas também oferecem benefícios adicionais, como a emissão menor de ruído durante as operações e menor dependência de combustíveis fósseis. "Com essa iniciativa, a Eixo SP reforça seu compromisso com a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável", afirma.

