Educação de São Carlos recebe selo ouro no compromisso nacional com a alfabetização

A Secretaria Municipal de Educação de São Carlos (SME) comemora uma importante conquista para a Rede Municipal de Ensino: o município alcançou a categoria Ouro no Selo Compromisso Nacional com a Alfabetização, parte do programa Criança Alfabetizada (CNCA), concedido pelo Ministério da Educação (MEC). O selo é um reconhecimento para as secretarias da Educação que implementam boas práticas e adotam políticas, programas, estratégias e gestões públicas voltadas ao cumprimento das metas de alfabetização e redução de desigualdades previstas no Plano Nacional de Educação (PNE) e no CNCA.

O objetivo do selo é assegurar que as metas de alfabetização previstas no Plano Nacional de Educação (PNE) e no CNCA sejam cumpridas, garantindo o direito à alfabetização até o final do 2º ano do ensino fundamental (educação básica). Dividido nas categorias ouro, prata e bronze, foi concedido aos municípios que alcançaram entre 85 e 100 pontos. O resultado foi divulgado no último dia 22 de novembro e a cerimônia de premiação está marcada para acontecer no dia 17 de dezembro, em Brasília (DF).

“São Carlos obteve 91 pontos, um resultado que reflete o empenho e a dedicação de todos os envolvidos na educação das crianças do município.

Durante o ano, foram realizadas ações alinhadas aos 20 critérios estabelecidos para a obtenção do selo. A Secretaria Municipal de Educação, em colaboração com a Articuladora Municipal do programa, reuniu toda a documentação necessária, que foi analisada e aprovada”, salientou a secretária municipal de Educação, Paula Knoff.

Entre os critérios destacados estão a cooperação entre os entes federativos, o fortalecimento das parcerias entre estado e município, a oferta de materiais didáticos complementares para estudantes, além de sistemas de avaliação da alfabetização e encontros formativos com educadores e coordenadores pedagógicos da rede.

Paula Knoff ressaltou que é gratificante ver a Rede Municipal de Ensino de São Carlos ser destaque entre os mais de 2 mil municípios brasileiros que receberam o selo de ouro pelas boas práticas realizadas no âmbito do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada.

“Parabéns a todos os professores, gestores, estudantes e famílias da educação de São Carlos que contribuíram para o desenvolvimento de todo o processo que nos concedeu essa conquista significativa, reconhecendo o trabalho de todos na Educação do município”, finalizou.

Para alcançar o reconhecimento, o município passou por um rigoroso processo de avaliação. A análise dos critérios foi conduzida por uma comissão técnica formada por articuladores nacionais e regionais da Rede Nacional de Articulação de Gestão, Formação e Mobilização (Renalfa).

