Educação de Jovens está com matrículas abertas

A Secretaria Municipal de Educação (SME) informa que estão abertas as pré-matrículas para alfabetização e ensino fundamental da EJA (Educação de Pessoas Jovens e Adultos). Podem participar da EJA pessoas jovens, adultas e idosos com idade igual ou superior a 15 anos para o ensino fundamental 1 e 2 que vai até o 9º ano. O principal objetivo é a luta pela superação do analfabetismo.

A pré-matrícula pode ser feita na Escola Municipal de Jovens e Adultos (Emeja) Austero Manjerona, localizada na Rua 7 de Setembro, nº 1.767 e também na Secretaria Municipal de Educação, na Rua Treze de Maio, nº 2.000, na Seção de Apoio a EJA. Para estudar na EJA – Ensino Médio é necessário entrar em contato com a Diretoria Regional de Ensino de São Carlos.

CPF, RG e comprovante de endereço são os documentos necessários para inscrição. Com esses dados, será possível direcionar os interessados aos polos mais próximos.

De acordo com os organizadores, o EJA representa fazer parte da jornada de conhecimento e da inclusão. Concluir os estudos é um passo importante para abrir novas oportunidades e enriquecer a vida.

A EJA oferece educação gratuita para estudantes jovens e adultos do 1º ao 9º ano com a certificação aos educandos, dividida da seguinte forma: Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) é oferecida pela Escola Municipal de Jovens e Adultos (EMEJA) Austero Manjerona e do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental nas Escolas Municipais de Educação Básica (EMEB’s) Arthur Natalino Deriggi, no bairro Antenor Garcia, Carmine Botta, no Boa Vista e Dalila Galli, no bairro Jockey Clube.

São Carlos investe na alfabetização e na inserção das pessoas jovens e adultas que estão fora do universo escolar para retornar as aulas, via EJA, com certificação aprovada pelo MEC, contribuindo para a diminuição do analfabetismo, além de promover a transformação na vida dessas pessoas.

“Temos muitas vagas, o material e alimentação são gratuitos. Os alunos são acompanhados por profissionais dedicados para atuar na EJA . As ações tem como meta a contribuição para a superação do analfabetismo, promovendo a melhoria da capacitação profissional, da renda familiar e autonomia para poder realizar as suas próprias escolhas”, destacou a secretária municipal de Educação, Paula Knoff.

Outras informações podem ser obtidas na EMEJA Austero Manjerona, através dos telefones e WhatsApp (16) 3364-2434 ou (16) 3373 – 3222.

