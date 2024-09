E-book gratuito destaca papel das hortas urbanas na promoção da saúde e segurança alimentar

Livro sobre hortas comunitárias está disponível para download gratuito – Foto: Divulgação/FSP -

Para destacar o papel das hortas comunitárias como plataformas integradoras, que estimulam a autonomia, o autocuidado e a participação social será lançado nesta sexta, dia 20 de setembro, o livro Hortas Comunitárias Urbanas: promovendo a saúde e a segurança alimentar e nutricional nas cidades. A publicação é organizada por Cláudia Maria Bógus e Denise Eugenia Pereira Coelho, ambas da Faculdade de Saúde Pública (FSP) da USP, e Mariana Tarricone Garcia, do Instituto de Saúde (Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – SES/SP). O evento será realizado das 14h às 17h, na Rua Santo Antônio, 590, no bairro da Bela Vista, em São Paulo, com apresentação das organizadoras da 0bra. O livro pode ser baixado gratuitamente neste link.

O livro faz parte da coleção Temas em Saúde Coletiva do Instituto de Saúde, entidade da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP), tem 384 páginas e é dividido em quatro partes: Fundamentos teóricos dos campos da Promoção da Saúde, da Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional e da Agroecologia; Sistemas e ambientes alimentares no contexto urbano; A agricultura urbana e suas articulações com agendas contemporâneas e políticas públicas; e Relatos de experiências em hortas urbanas.

O livro inicia com uma reflexão sobre a desconexão crescente entre os indivíduos, os alimentos e o ato de comer, resultado da industrialização e padronização dos alimentos, mostrando que as hortas urbanas são espaços relevantes para restaurar essa conexão, promovendo práticas alimentares saudáveis e sustentáveis. Além disso, oferecem uma valiosa oportunidade para a aprendizagem coletiva sobre cultivo e alimentação, fortalecendo o trabalho sobre temas ambientais, alimentares e dietéticos.

“Ao promoverem um aprendizado coletivo por meio da vivência e da experimentação, as hortas urbanas podem ser vistas como um espaço repleto de oportunidades para a prática da alimentação adequada e saudável. Ademais, podem favorecer o acesso a alimentos frescos produzidos de forma sustentável e com respeito à biodiversidade e à cultura alimentar. Assim, contribuem para a promoção de uma alimentação adequada e saudável e para a construção de territórios e cidades saudáveis e sustentáveis”, escrevem as organizadoras. Segundo elas, é uma obra que busca apoiar pesquisadores e profissionais, contribuindo para a qualificação do uso das hortas como estratégia eficaz na promoção da saúde e da segurança alimentar e nutricional nas cidades.

A coleção tem o objetivo de fomentar o debate sobre práticas de saúde, oferecendo não apenas suporte a pesquisadores e profissionais interessados em segurança alimentar, mas contribuindo para a formulação de estratégias eficazes em saúde coletiva.

A obra está disponível para download gratuitamente. Confira mais detalhes clicando aqui.

Leia Também