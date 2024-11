Duas chapas concorrem à presidência da OAB São Carlos

Compartilhar no facebook

Alex Pádua e Andrea Valdevite concorren à presidência da OAB - Crédito: arquivo pessoal

A 30ª Subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de São Carlos vai eleger, no dia 21 de novembro, sua nova diretoria para o triênio 2025-2027. Duas chapas concorrem ao pleito. Pela Chapa 1, concorre Alex Pádua. Pela Chapa 2, de oposição, a candidata é a advogada Andrea Valdevite (confira abaixo as chapas completas).

Com foco em acessibilidade, conveniência, transparência e segurança, as eleições da OAB SP, serão, pela primeira vez, 100% online. Os mais de 380 mil advogados e advogadas paulistas inscritos na entidade escolherão, por meio de chapas, a diretoria da Secional, CAASP, conselheiros(as) estaduais e federais e as diretorias das 257 Subseções de forma remota, pela internet.

Ou seja, a advocacia paulista participará do pleito (triênio 2025-2027) a partir de suas casas, escritórios ou mesmo em trânsito, por meio do celular, tablet ou computador, de forma prática e segura, eliminando a necessidade de deslocamento até os locais de votação.

As eleições online são um marco para a OAB SP e representam um avanço significativo no processo eleitoral da instituição, promovendo a participação ativa de toda a advocacia paulista. A escolha pelo sistema de votação online teve como objetivo facilitar o exercício do direito ao voto, bem como fortalecer a representatividade e a coesão da classe.

Vantagens

As eleições online trazem vantagens que beneficiam diretamente os advogados e advogadas de São Paulo, tais como: Acessibilidade: com o formato online, todos(as) os(as) advogados(as) podem participar das eleições de qualquer lugar, sem a necessidade de deslocamento até os locais de votação;

Conveniência: o processo de votação online é simples e pode ser realizado a qualquer momento dentro do período estipulado para a eleição (no dia 21 de novembro, de 9h às 17h). Isso permite que cada advogado(a) escolha o melhor momento para exercer seu direito ao voto, respeitando suas rotinas e compromissos profissionais;

Segurança, transparência e agilidade: As Eleições OAB SP 2024 serão conduzidas pela plataforma digital WebVoto, empresa homologada pelo Conselho Federal, e que já tem décadas de experiência nesse tipo de processo. Este mesmo sistema já foi usado na eleição passada por cinco Secionais: Distrito Federal, Maranhão, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

O sistema utiliza criptografia de ponta a ponta, autenticação em múltiplos fatores e auditorias independentes para garantir que todos os votos sejam contabilizados de forma precisa. Essa tecnologia permite ainda um processamento seguro, rápido e transparente dos votos, garantindo que os resultados sejam apurados de maneira ágil e segura.



Lumara, da Comissão Eleitoral da OAB São Paulo explicou em entrevista exclusiva ao SÃO CARLO AGORA que os votos serão realizados e divulgados em tempo real das 9h às 17h, no site subseção da OAB de cada um dos municípios. Assim, quando o último voto for depositado já será definido o resultado do pleito.

As duas chapas que concorrem ao comando da OAB em São Carlos são:

CHAPA 1

PRESIDENTE – Alexandro de Oliveira Pádua

VICE-PRESIDENTE – Judith Helena Marini

SECRETÁRIO GERAL – Cristiane Regina Lemos de Menezes

SECRETÁRIO ADJUNTO – José Pereira dos Reis

TESOUREIRO – Daniel Luiz Cardoso

CHAPA 2

PRESIDENTE – Andrea Izilda Martos Valdevite

VICE-PRESIDENTE – David Pires da Silva

SECRETÁRIO GERAL – Giselle Cristina Fucherberger Bonfá

SECRETÁRIO ADJUNTO – Elaine Cristina Pereira

TESOUREIRO – Umberto Moraes

