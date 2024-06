Duas apostas de São Carlos acertam a quadra da Quina de São João

SIGA O SCA NO

Quina de São João

A Quina de São João premiou duas apostas feitas em São Carlos no sorteio realizado ontem à noite em São Paulo. Os apostadores acertaram os quatro números da quadra e levaram para casa quantias significativas: R$ 11.043,83 para uma aposta simples e R$ 55.219,05 para um bolão com 15 cotas.



Já o prêmio principal de R$ 229.916.465,19 - o maior da história da modalidade - foi dividido entre três apostas de Gouveia (MG), Viamao (RS) e São José do Rio Preto (SP). Cada aposta vai receber R$ 76.638.821,70.

Os números sorteados no concurso 6.462 da Quina foram: 21 - 38 - 60 - 64 - 70

