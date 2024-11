"Alemão", dono de bar conhecido no Castelo Branco falece após mal súbito

Compartilhar no facebook

Bar do Alemão - Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta terça-feira (19), um episódio triste marcou o bairro Castelo Branco. Valdemir Zaguetti, 60 anos,

proprietário de um bar localizado nos cruzamentos das ruas Vicente Pelicano e Germano Fher Jr., conhecido como "Alemão", faleceu após passar mal em seu estabelecimento.

De acordo com informações, Alemão sofreu um mal súbito dentro do bar, levando a chamada de uma equipe do Samu. Uma unidade básica de saúde foi a primeira a chegar ao local e encontrou o comerciante em parada cardiorrespiratória.

Diante da gravidade da situação, foi acionado o suporte avançado, incluindo a presença de um médico. Apesar de todos os esforços das equipes para reverter o quadro, Alemão não resistiu e morreu.

A morte do comerciante deixou moradores, amigos e clientes consternados. "Alemão" era conhecido por fazer salgados conhecidos pelo excelente sabor.

