Dona Júlia reabre dia 16 com mosaico fotográfico

Com nova roupagem, Café Dona Julia reabre no próximo dia 16 - Crédito: SCA

O Café Dona Júlia já tem data para reabrir. De acordo com Rud Souza Pereira, o novo dono do estabelecimento, a inauguração será realizada na próxima segunda-feira, 16 de dezembro. O empresário buscou preservar a história do café, ilustrando uma das paredes com foto e também com um texto de Marco Rogerio Duarte. “Essa é nossa homenagem em carinho e respeito pela história”, afirma Rud.

As fotos na parede mostram personagens como Agnaldo Brasilino, um de seus proprietários, o empresário Gerson Edson Toledo Piza, o Juquita, o prefeito Airton Garcia, o prefeito de Ibaté, Zé Parrella e até mesmo o ex-governador e agora vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.

Abaixo das fotos está o seguinte texto:

“Durante quatro décadas, o Café Dona Júlia foi o principal ponto de encontro dos são-carlenses e cenário de muitas histórias curiosas e engraçadas.

De empresários milionários a moradores de rua, o Dona Júlia recebia pessoas de toda a espécie. O local é famoso por reunir empresários, profissionais liberais, jornalistas, ativistas de toda a espécie e.…principalmente, políticos!!!



Numa época em que não existia internet, o Café dona Júlia era o local das primeiras notícias e onde se espalhavam boatos.



Assim que as portas se abriam, os assíduos do Dona Júlia, assim como que personagens de uma novela da vida real, surgiam de todos os lados, como se fossem atraídos pelo delicioso odor do café” “Essa é nossa homenagem em carinho e respeito pela história”.



Mosaico com fotos de personalidades



FECHAMENTOS E REABERTURAS - O Café Dona Júlia foi inaugurado no dia 17 de agosto de 1980 e fechou pela primeira vez no final e março de 2021 após a morte de Agnaldo Brasilino Alves, um de seus proprietários. O café foi reaberto este ano por Francisco Rossi e fechado no dia 1 de junho.



Foto: A parede do Dona Júlia com o mosaico de fotos mostrando vários personagens: o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin é o destaque

Foto: Divulgação

