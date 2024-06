Domingo começa com céu parcialmente nublado e pode chover nas próximas horas, diz IPMET

SIGA O SCA NO

Domingo começou com céu parcialmente nublado - Crédito: SCA

O domingo começou com céu parcialmente nublado em São Carlos, e segundo o Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMET) de Bauru, há chance de chuva nas próximas horas. A partir da tarde, as temperaturas entram em declínio e a máxima não deve ultrapassar os 23ºC, bem diferente dos últimos dias, quando os termômetros bateram os 30ºC em pleno inverno.

De acordo com os meteorologistas, a mudança é resultado da atuação de uma frente fria que se aproxima da região.

Na segunda-feira, com o afastamento da frente fria para o oceano e o enfraquecimento da alta polar, a previsão é de que não haja chuva. As temperaturas continuarão baixas no período da manhã, e à tarde estarão em ligeira elevação.

