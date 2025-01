Djalma Nery afirma ter constatado várias irregularidades no Shopping Popular

Novo camélodromo - Crédito: divulgação

Após receber denúncias, o vereador Djalma Nery (PSOL), acompanhado de assessores, esteve nos últimos dias realizando uma fiscalização no Shopping Popular e afirmou nas redes sociais ter encontrado uma série de irregularidades naquele centro de compras. De acordo com o parlamentar, cerca de 30% dos 64 estandes estão sendo ocupados e operacionalizados de forma ilegal. “Enquanto isso existe uma fila de espera de 200 pessoas pleiteando um box para poder trabalhar e conseguir ter uma renda com o comércio popular”, destaca Djalma.

O vereador disse que a forma de utilização dos espaços comerciais por parte de vários permissionários fere as premissas do Decreto 171, de 5 de novembro de 2003, que regulamenta as atividades naquele local. Segundo ele, alguns permissionários alugaram o espaço para terceiros e estão aferindo lucro com um espaço que é público. Ele também descobriu que dois irmãos que são permissionários são também funcionários de uma multinacional, o que é totalmente proibido.

“Existem outros casos de vários familiares ocupando vários estandes. As irregularidades chegam a cerca de 30% dos boxes, o que não é pouco. Além disso temos recebido denúncias que existe no local a comercialização de produtos ilegais, o que é ainda mais grave”, destaca o vereador.

FONTE DE RENDA ÚNICA - Djalma esclarece que os boxes só podem ser operacionalizados pelo próprio permissionário e que esta deve ser sua única fonte de renda e que ele deve comparecer no local todos os dias e que não pode contratar funcionários ou delegar a terceiros a operacionalização dos espaços. Ele esclarece que não é permitido a quem comanda os estandes ter outro emprego ou outra fonte de renda. Segundo ele não é este o objetivo da existência daquele centro comercial.

MEDIDAS QUE SERÃO TOMADAS - Depois de concluir o trabalho de fiscalização, Djalma Nery vai entregar o relatório pessoalmente ao prefeito Netto Donato (PP) e vai também oficiar formalmente a Prefeitura Municipal de São Carlos sobre a situação encontrada. “Também vamos encaminhar a questão ao Ministério Público, vamos informar a população na tribuna da Câmara Municipal a partir da próxima semana e vamos divulgar na imprensa. São estes caminho que tomaremos, além de acompanhar o desfecho desta situação”, destaca ele.

