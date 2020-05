Disciplina de Pré-Cálculo tem cerca de 1.400 estudantes inscritos na UFSCar

Crédito: Divulgação

Durante a suspensão das aulas presenciais, a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) aprovou o Primeiro Período Letivo Suplementar de 2020, com atividades totalmente remotas. Ao todo foram abertas 75 disciplinas e mais 68 Atividades Curriculares de Integração Ensino, Pesquisa e Extensão (ACIEPEs).



O curso de Pré-Cálculo foi um dos mais procurados. "Inicialmente foram ofertadas 350 vagas, mas o Departamento de Matemática (DM) mobilizou esforços e acabou deferindo mais de mil estudantes. Estamos surpresos e felizes com esta movimentação", conta a Profa. Dra. Cláudia Gentile, Pró-Reitora Adjunta de Graduação da UFSCar.



As inscrições para o curso de Pré-Cálculo foram abertas à comunidade, inclusive a quem não estuda na Universidade. "Quem concluiu o ensino médio está apto a compreender os conceitos que são apresentados na disciplina. Nosso objetivo foi deferir todos que solicitaram a disciplina. Conversamos com diversos professores da Matemática e chegamos ao time atual: somos 21 professores e 7 tutores; os tutores são todos alunos de pós-graduação. Assim, 1/3 dos professores do Departamento estão envolvidos nesta atividade", apresenta o Prof. Dr. Guillermo Antonio Lobos Villagra, docente do Departamento de Matemática (DM).



A disciplina de Pré-Cálculo teve início na primeira semana de maio e seu encerramento ocorrerá em 26 de junho, final do Primeiro Período Letivo Suplementar da Universidade. Conta com videoaulas, fórum de dúvidas e fóruns participativos, exercícios selecionados, tarefas, leitura dinâmica, simulados e questionários avaliativos, dentre outras atividades.



"Nosso objetivo é preparar os alunos para estudos de Cálculo. Futuramente nossa ideia é poder ofertar esta disciplina de forma ininterrupta, deixando-a mais automatizada para que ela possa ser cursada a qualquer momento", conclui o Professor Adilson Eduardo Presoto, também Professor do Departamento de Matemática (DM) da Universidade e Coordenador da disciplina.

