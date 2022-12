Dirigível produzido em São Carlos é aprovado pela ANAC

Dirigível da Airship - Crédito: divulgação

AAgência Nacional de Aviação Civil (ANAC) emitiu o Certificado de Tipo para o Dirigível ADB-3-3, da Airship do Brasil, na última quinta-feira, 22 de dezembro. O ADB-3-3 é um dirigível de envelope não rígido (“Blimp”) derivado de um projeto norte americano (modelo 138S) que foi adquirido pela Airship do Brasil e transferido para a empresa em 2018. A aeronave opera com um motor e um envelope de 3.908 m3 (138 000 cu.ft) e possui capacidade de seis assentos.

Devido à obsolescência de materiais e algumas recomendações do National Transportation Safety Board (NTSB), dos Estados Unidos (EUA), a produção do modelo 138S foi descontinuada. O ADB-3-3 atende as recomendações do NTSB e moderniza o projeto da aeronave. Foram eliminadas todos os materiais desatualizados, o que levou o dirigível ao estado da arte no que diz respeito a sistemas aviônicos.

Processo de certificação

A ANAC recebeu da Airship do Brasil a solicitação para certificação do modelo ADB-3-3 em 2018. A partir do requerimento, foram iniciados os processos associados à certificação do modelo, com a realização de avaliações documentais, análises de dados de engenharia, acompanhamento da fabricação do protótipo, verificações de conformidade com o projeto e realização dos ensaios em solo e em voo, necessários para a demonstração de cumprimento com os requisitos aplicáveis.

O processo de certificação contou com a participação de diversos profissionais da Agência, entre técnicos, engenheiros de diversas especialidades e pilotos.

