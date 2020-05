Diocese de São Carlos realiza parceria com Sebrae para estimular trabalho autônomo

"É meu desejo, bem como de cada padre da nossa amada Diocese, que seu povo sofra os menores impactos possíveis desta crise”, disse o bispo - Crédito: Sidney Prado

A Diocese de São Carlos, através da Cáritas Diocesana, lançou na manhã deste domingo, 17, uma parceria com o Sebrae para estimular a profissionalização de pessoas em situação de vulnerabilidade social. O projeto é uma das frentes de ação da Cáritas Diocesana e tem como objetivo, conscientizar e formar as pessoas para que através de suas capacidades e habilidades possam conseguir algum tipo de renda para suas famílias; possibilitando-os terem e administrarem seus negócios.

"É meu desejo, bem como de cada padre da nossa amada Diocese, que seu povo sofra os menores impactos possíveis desta crise. Por isso, através da cáritas, fomos buscar realizar esta parceria com o Sebrae, na certeza de que estamos possibilitando às pessoas uma perspectiva de futuro positivo e alternativo em meio a este momento complexo", afirmou Dom Paulo Cezar Costa, Bispo Diocesano.

Como parte da parceria, a Diocese está apoiando o curso "Descomplique-se", composto por cinco encontros online, totalmente gratuito, no qual as pessoas terão noções de empreendedorismo, marketing, finanças, ideias de negócio e formalização.

O lançamento desta parceria é parte do projeto "Igreja Samaritana", uma das frentes de ação da Cáritas da Diocese de São Carlos em comunhão com a Igreja no mundo.

O projeto está dentro da comemoração dos cinco anos da Encíclica “Laudato Sí”, sobre o cuidado com a Casa Comum, do Papa Francisco, marcando também o Centenário de nascimento de São João Paulo II.

Ficou interessado? Quer saber como participar?

Clique aqui e faça sua inscrição ou ligue no SEBRAE

016 - 991867879 ou 0800 570 0800

