Dia Mundial da Segurança do Paciente é celebrado em 17 de setembro

Nesta terça, 17, é celebrado o Dia Mundial da Segurança do Paciente, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 2019. O tema deste ano aborda a importância do diagnóstico correto e oportuno para a segurança do paciente, com o slogan "Diagnósticos corretos, pacientes seguros". O principal objetivo da ação é convocar esforços conjuntos para reduzir significativamente os erros de diagnóstico por meio de diversas intervenções. A Unidade Saúde Escola (USE) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), que atende pacientes encaminhados pela rede pública de saúde do município, também empenha esforços nessa área e iniciou a atuação do seu Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) no ano passado. Em breve, a Unidade promoverá ações abertas ao público externo para evidenciar a relevância desses cuidados.

De acordo com Carla Polido, diretora técnica da USE e docente do Departamento de Medicina da UFSCar, a Segurança do Paciente é uma estratégia para evitar/minimizar eventos adversos associados ao cuidado de pacientes, e que não tenham relação com os agravos de saúde que levaram o indivíduo à rede de saúde. "Os incidentes associados ao cuidado de saúde, e em particular os eventos adversos (incidentes com danos ao paciente), representam uma elevada morbidade e mortalidade nos sistemas de saúde. Portanto, trata-se de uma iniciativa internacional e uma política pública brasileira desde 2013", pontua Polido. Ela complementa que o Programa de Segurança do Paciente (PSP) tem como objetivos organizar os conceitos e as definições sobre segurança do paciente e propor medidas para reduzir os riscos e diminuir os eventos adversos, e envolve principalmente as equipes técnicas das redes de saúde, mas também os pacientes e seus acompanhantes/familiares.

Em relação ao tema central deste Dia Mundial de Segurança do Paciente, Carla Polido defende que o correto diagnóstico de condições de saúde e doença é fundamental para a elaboração de planos de cuidado específicos. "Quando falo correto, incluo tanto o diagnóstico real de uma condição clínica, como a exclusão de um processo patológico. A segurança do paciente é garantida quando ele recebe o tratamento de que precisa, ou deixa de receber medicamentos e/ou procedimentos desnecessários para sua condição. Assim, evitar a medicalização desnecessária é também um componente relevante", explica. A diretora técnica da USE reforça que a campanha destaca a necessidade da identificação adequada e em tempo hábil para tratamento de doenças, evitando diagnósticos inexistentes, sem deixar de tratar adequadamente uma doença.

O Programa de Segurança do Paciente foi implementado no Brasil, em 2013, pelo Ministério da Saúde, e o objetivo geral é contribuir para a qualificação do cuidado em saúde, em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional, públicos ou privados. Na USE, o NSP busca identificar características das ações de atenção à saúde realizadas na Unidade, traçando estratégias específicas para cada situação. "É função do NSP-USE promover a articulação dos processos de trabalho e das informações que impactam em riscos ao paciente", explica.

Semana da Segurança do Paciente

No próximo mês de novembro, o NSP-USE vai realizar a 1ª Semana de Segurança do Paciente, que pretende demonstrar as ações planejadas para garantir a segurança durante os atendimentos realizados na Unidade e esclarecer as estratégias e o fluxo de notificação dos agravos observados durante o cuidado aos pacientes. "Além disso, vamos ter a oportunidade de apresentar o PSP e interagir com a comunidade para aprimorar as propostas iniciais do NSP", conclui Carla Polido.

A programação ocorrerá entre os dias 25 e 27 de novembro, na USE, e terá atividades relacionados à correta higienização das mãos, palestras sobre o tema, além de explanações sobre o Plano de Segurança do PAciente 2024-205 do NSP-USE e sobre o Escritório de Gestão de Riscos e Notificações. Todas as atividades serão gratuitas e abertas ao público.

