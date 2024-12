Dia do Estacionamento Solidário arrecada 107 cestas básicas para o fundo social de São Carlos

Alimentados arrecadados - Crédito: divulgação

O Fundo Social de Solidariedade recebeu 107 cestas básicas provenientes da ação realizada pela Estapar, que administra o serviço de área azul da cidade. A empresa, com o apoio da Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, efetuou, no último dia 6, o Dia do Estacionamento Solidário, com o valor arrecadado pelo uso das vagas de estacionamento rotativo sendo revertido em cestas básicas, que foram repassadas ao Fundo Social de Solidariedade de São Carlos.

O Dia do Estacionamento Solidário arrecadou R$10.307,75, recurso gerado com tíquetes no terminal de autoatendimento, via agentes da concessionária ou pelo aplicativo Zul+. Também foi disponibilizada a opção para o usuário colocar uma recarga no carro, via aplicativo, mesmo sem usar, para auxiliar na causa.

Segundo o diretor de Relações Institucionais da Estapar, Adelcio Antonini, a ação vai ao encontro das políticas sociais presentes no município. “Isso reforça nosso compromisso com a responsabilidade social e com as comunidades onde atuamos. Agradecemos o engajamento de toda a cidade e da equipe do Fundo Social de Solidariedade, que destinará o que foi arrecadado às entidades que fazem um trabalho fundamental no cuidado com os mais necessitados”, disse Adelcio.

A diretora do Departamento de Gerenciamento do Fundo Social de Solidariedade, Lessandra Almeida, recorda que estas iniciativas envolvendo o Fundo e a Estapar já ocorrem há alguns anos. “Essa parceria existe desde 2017 e é importante porque conseguimos atender várias famílias através das entidades assistidas. A participação do munícipe, colaborando com essa ação, faz com que o Fundo Social possa entregar as cestas para várias entidades, atendendo famílias necessitadas da nossa cidade”, comenta Lessandra.

O secretário municipal de Transporte e Trânsito, Cesinha Maragno, também celebrou o resultado. “Mais de 100 famílias serão beneficiadas com estas cestas básicas, principalmente agora no período do Natal. Esperamos que esta parceria continue por vários anos”, finaliza o secretário.

