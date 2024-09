Dia do Cliente: chopp pela metade do preço e Bloomin' Onion grátis no Outback

Chopp e Bloomin -

A caneca congelada e o chopp Brahma bem tirado já são clássicos do Outback Steakhouse. Mas agora, o encontro com os amigos e a galera do trabalho fica ainda melhor: o restaurante de temática australiana está estendendo a comemoração ao Dia do Cliente e, por isso, até 30 de setembro, a bebida do colarinho perfeito chega à mesa com 50% de desconto a noite toda, das 17h até o fechamento do restaurante.

Criado em 2003, o Dia do Cliente tem o objetivo de movimentar o comércio e estreitar o relacionamento. E o que poderia ser melhor que celebrar com mimos para os consumidores?

Nas próximas semanas, além de pagar metade do valor sobre o preço do cardápio de qualquer chopp do menu do Outback, mesas com quatro pessoas ou mais ganham a icônica Bloomin’ Onion. Essa ação também segue até 30 de setembro.

Para ter direito à Bloomin’ Onion como cortesia, além de ser preciso ter quatro pessoas na mesa, é necessário pedir pelo menos um prato principal ou aperitivo e apresentar o post disponível nas redes sociais do Outback.

As ações não são válidas para delivery ou take away. E não é válido para Chopp Brahma Outback 1 litro e cervejas especiais.

Em São Carlos, a pedida é aproveitar o feriado e a novidade em uma visita ao Outback inaugurado em julho no shopping Iguatemi.

*Horário sujeito a alterações de acordo com a disponibilidade de cada restaurante.

S erviço

Outback Steakhouse Iguatemi São Carlos

Endereço: Passeio dos Flamboyants, 200, Parque Faber Castell II, São Carlos, SP

Whatsapp: (11) 99337-5411

Horários: de segunda a sábado, das 11h30 às 22h, e aos domingos e feriados, das 11h30 às 21h.

www.outback.com.br

