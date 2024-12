Dezembro Vermelho: Caic realiza testes de HIV e sífilis por livre demanda

Crédito: Divulgação

O Centro de Atendimento a Infecções Crônicas (Caic), coordenado pelo Departamento de Vigilância em Saúde, realizará de 4 a 6 dezembro, dentro da programação do Dezembro Vermelho e da Campanha Fique Sabendo, testes de HIV e Sífilis por livre demanda, além da distribuição de preservativos e palestras com o tema prevenção e atualização sobre PrEP e PEP (Pré e pós exposição).

Dezembro Vermelho é uma campanha que chama a atenção para as medidas de prevenção, assistência, proteção e promoção dos direitos das pessoas infectadas com o vírus HIV, a Aids e outras ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis).

No país, 92% das pessoas em tratamento já atingiram o estágio de estarem indetectáveis, ou seja, estado em que a pessoa não transmite o vírus e consegue manter a qualidade de vida sem manifestar os sintomas da Aids.

Essa conquista se deve ao fortalecimento das ações do Ministério da Saúde para ampliar a oferta do melhor tratamento disponível para o HIV, com a incorporação de medicamentos de primeira linha para tratar os pacientes.

Além disso, o SUS coloca à disposição da população as estratégias e tecnologias mais avançadas para a prevenção da infecção pelo vírus, como a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) e a Profilaxia Pós Exposição (PEP); além de ampliar o acesso ao diagnóstico precoce e ações específicas para populações-chave para resposta ao HIV.

O Caic São Carlos, centro de atendimento a doenças e agravos de notificação compulsória e tratamento contínuo que trabalha em consonância com os programas nacionais e estaduais realizando a busca ativa, prestando assistência e divulgando indicadores que permitem a formulação de políticas e programas voltados ao diagnóstico precoce e tratamento imediato às pessoas portadoras de HIV, Sífilis, Hepatites Virais B, E e C, Tuberculose e Hanseníase, vai realizar as seguintes ações essa semana:

- Dias 4, 5 e 6/12

Ações de testagem para HIV e sífilis por livre demanda

Horário: 7h30 às 15h

Local: Caic - Avenida São Carlos, nº 3392, esquina com a rua José de Alencar - Tijuco Preto

- Dia 6/12/24

Distribuição de preservativos, folhetos e autotestes

Local: Rodoviária

Horário: das 14 às 16h

- Dia 9/12/24 - Bate papo sobre: Prevenção de HIV/Aids e outras infeções sexualmente transmissíveis. Atualização sobre PrEP e PEP (Pré e pós exposição)

Local: FESC Sala 24 – Rua São Sebastião, 2828 – Vila Nery

Horário: 14h

Público alvo – profissionais da Saúde

Durante todo o ano os testes também podem ser realizados na sede do Caic e nas unidades de saúde no horário normal de atendimento ao público. “O objetivo da campanha Fique Sabendo é levar os testes de HIV/Aids a mais pessoas, com garantia de sigilo, confiança, qualidade no processo diagnóstico, vinculação à referência e acesso oportuno ao tratamento”, afirma Denise Braga, chefe de Seção de apoio da Vigilância Epidemiológica.

Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (16) 3419-8240 ou 3419-8250.

