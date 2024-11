Desinformação e fake news: USP oferece oficina gratuita para pessoas idosas

Compartilhar no facebook

Com a finalidade de capacitar o público idoso na identificação de informações falsas e evitar sua propagação, a USP está oferecendo mais uma edição gratuita da oficina Noções básicas sobre fake news e desinformação. A iniciativa possibilitará aos idosos avaliarem e compreenderem como as informações falsas podem impactar o dia a dia da sociedade, acarretando prejuízos à saúde pública e à economia dos países, por exemplo.

Promovida pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC), sob a coordenação da professora Kamila Rios da Hora Rodrigues, a oficina ocorrerá presencialmente no dia 2 de dezembro, das 13 às 17 horas, na área I do campus da USP, no centro de São Carlos.

Para participar, é preciso ter a partir de 60 anos, e se inscrever até sexta-feira, 28 de novembro, neste link do Sistema Apolo da USP: https://icmc.usp.br/e/926f0. Caso a pessoa tenha dificuldade de efetuar a inscrição usando esse Sistema, poderá entrar em contato com a monitora Caroline Lira pelo e-mail clira23@usp.br, que poderá oferecer assistência.

Ao todo, há 40 vagas disponíveis, e os participantes serão selecionados por ordem de inscrição. Para garantir o certificado de conclusão, é preciso participar da oficina durante as quatro horas de duração da atividade.

Segunda a professora Kamila, a iniciativa é uma oportunidade para os idosos adquirirem conhecimentos essenciais para navegar com segurança no mundo digital, especialmente em tempos de tantas incertezas e informações equivocadas circulando pela internet.

