Descarte irregular de resíduos incomoda moradores na região do CDHU

Lixão a céu aberto na Avenida Ayrton Leopoldino Júnior causa indignação - Crédito: Divulgação

A falta de higiene e colaboração de pessoas, tem incomodado moradores e usuários da Avenida Ayrton Leopoldino Júnior, na região do CDHU.

A falta de escrúpulos e empatia de anônimos, que descartam resíduos sólidos, faz com que a via expressa se pareça com um “lixão a céu aberto”.

Leitores do São Carlos Agora entraram em contato nesta segunda-feira, 15, e denunciaram que às margens da avenida, em uma extensão generosa, pessoas jogam móveis, galhos de árvores, entulhos diversos e até lixo orgânico.

Com isso, o acúmulo de resíduos sólidos faz com que a região se torne um habitat propício para a procriação de animais peçonhentos, o que causa preocupação para moradores e usuários. Ao portal solicitaram apenas a possibilidade do Poder Público realizar fiscalização e, antes, a limpeza do local.

