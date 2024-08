Desafios da pesquisa e da inovação na universidade são temas de evento na UFSCar

Presidente da ABC e diretor da Embrapii debatem os temas da conferência - Crédito: Pixabay

No próximo dia 27 de agosto, o Instituto de Estudos Avançados e Estratégicos (IEAE) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) realiza a terceira conferência do ciclo "Universidade para o futuro". O evento é aberto a todo o público e abordará a temática "O futuro da Universidade: os desafios da pesquisa e da inovação". A atividade é gratuita e tem início às 14h30, no auditório do edifício Sérgio Mascarenhas, na área Norte do Campus São Carlos da UFSCar. O evento também será transmitido pelo canal UFSCar Oficial no YouTube.

O tema será apresentado por Helena Nader, Presidente da Academia Brasileira de Ciências (ABC) e membro do Conselho do IEAE, e por Igor Manhães, Diretor de Planejamento e Relações Institucionais da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii). A curadoria da conferência é dos professores da UFSCar Adilson Jesus Aparecido de Oliveira, diretor do IEAE, e Ernesto Pereira, coordenadora da Embrapii UFSCar-Materiais.

De acordo com Adilson de Oliveira, o tema da atividade coloca em debate dois aspectos fundamentais que merecem atenção especial. "No caso da pesquisa, é importante frisar que a ela não é algo apenas associado ao pesquisador, mas que a universidade deve pensar em direcionamento para os projetos de pesquisa assim como fazem grandes instituições do exterior", destaca Adilson, reforçando que a inovação será abordada a partir da Embrapii, que financia importantes projetos de pesquisa.

O ciclo "Universidade para o futuro" teve início no ano passado e a iniciativa pretende refletir sobre como a universidade - no Brasil e no mundo - precisa se repensar a partir das várias crises que a sociedade enfrenta, como política, sanitária, de desinformação, além da emergência climática. Para Oliveira, "a universidade é uma instituição que não mudou muito nos últimos séculos, e é preciso que se olhe de um novo ponto de vista, para que também a sociedade a veja de forma diferente, para que perceba sua relevância, busque o espaço acadêmico para compartilhar e buscar soluções para os seus problemas, confie no potencial do conhecimento especializado, dentre outras interações possíveis".

