Deputados visitam a Santa Casa de São Carlos e recebem pedidos para reforma das enfermarias

Crédito: Comunicação Santa Casa

Na quinta-feira, 12, a Santa Casa de São Carlos recebeu a visita do Deputado Federal Coronel Telhada e do Deputado Estadual Capitão Telhada, acompanhados dos candidatos a prefeito e vice-prefeito de São Carlos, Netto Donato e Roselei Françoso. Os parlamentares foram recebidos pelo Diretor Técnico da instituição, Dr. Roberto Muniz Junior, e pelo mesário Omar Casale.

Durante a visita, os deputados conheceram de perto as instalações do hospital, passando pelas enfermarias, e o novo ambulatório oncológico, que se encontra em fase final de construção.

Ao longo do encontro, Dr. Roberto entregou aos deputados dois ofícios solicitando recursos para a reforma do CT, principal enfermaria clínica da Santa Casa, e do D2, setor que a instituição pretende adequar para atender pacientes cardiológicos e, eventualmente, pacientes cirúrgicos. Cada uma das reformas está orçada em R$ 400 mil. "Esperamos que os deputados compreendam a importância desses pleitos e possam nos apoiar com as emendas necessárias para continuarmos melhorando o atendimento à população de São Carlos e região", destacou Dr. Roberto.

Os deputados se comprometeram a avaliar as solicitações com atenção. "Vamos analisar os ofícios e dentro das possibilidades, faremos o possível para destinar esses recursos à Santa Casa. O hospital realiza um trabalho admirável e essencial para São Carlos e região, e queremos ajudar a instituição a continuar cumprindo seu papel", afirmou o Deputado Coronel Telhada.

Capitão Telhada também reforçou o compromisso. "A Santa Casa de São Carlos é uma referência no atendimento à saúde e sabemos da necessidade dessas reformas. Vamos nos empenhar para viabilizar os recursos solicitados o mais breve possível."

