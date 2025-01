Departamento de Fiscalização divulga balanço da Operação Natal

Compartilhar no facebook

Fiscalização - Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos divulgou o balanço da Operação Natal, realizada de 30 de novembro a 24 de dezembro em áreas comerciais da cidade, como o Mercado Municipal e a Praça do Comércio. Com apoio da Guarda Municipal, Polícia Militar e Ministério Público, a ação fiscalizou estabelecimentos e ambulantes, orientou sobre o uso de aparelhos sonoros e combateu irregularidades no comércio.

Resultados:

27 estabelecimentos vistoriados;

5 notificações para apresentação de documentos;

2 apreensões de perfumes falsificados;

11 ambulantes retirados por falta de licença;

3 carros de som orientados;

4 bares interditados;

65 boxes fiscalizados.

A operação foi considerada satisfatória pelo diretor de fiscalização, Rodolfo Penela, e recebeu elogios da presidente da ACISC, Ivone Zanquim, pela organização e segurança proporcionadas ao comércio e consumidores.

