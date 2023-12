Delegações de 37 países conhecem pesquisas desenvolvidas na Embrapa São Carlos em 2023

Desenvolvimento de pesquisas faz da Embrapa um centro de referência nacional e internacional - Crédito: Gisele Rosso

O desenvolvimento de pesquisas relacionadas a sistemas de produção sustentáveis, mudanças climáticas, bem-estar animal, pecuária de precisão e melhoramento genético, faz da Embrapa Pecuária Sudeste, localizada em São Carlos, um centro de referência nacional e internacional. Em 2023, a Empresa recebeu 196 visitantes estrangeiros, em 18 missões, representando 37 países dos cinco continentes África (29%), Ásia (27%), América (22%), Europa (14%) e Oceania (8%).

De acordo com o articulador internacional (AI), o pesquisador Alberto Bernardi, a pecuária sustentável é um tema que tem atraído a atenção do planeta, além de ser uma aposta do Brasil para contribuir no combate às mudanças climáticas.

Os estudos do centro de pesquisa com sistemas integrados de produção, como a Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), apresentam, todos os anos, resultados positivos na diminuição de GEE, na incorporação de carbono no solo e nas árvores, no bem-estar animal, na produtividade, na reprodução, qualidade dos solos, etc. “Grande parte das delegações internacionais solicitam a inclusão do ILPF na programação das visitas. Além disso, a gestão da Embrapa Pecuária Sudeste entende que é importante a divulgação desta tecnologia nacional para mostrar ao mundo que é possível ser sustentável e ter alta produtividade”, destacou o articulador.

Para o chefe-geral, Alexandre Berndt, a equipe de pesquisa está empenhada e estuda esses e outros modelos para produção de carne e leite de forma responsável, garantindo a conservação do meio ambiente, sem necessidade de aumento de área e que proporcionem bem-estar aos animais e reduzam os impactos das mudanças no clima. Segundo ele, é importante que esses resultados sejam levados ao maior número de pessoas e de países. Precisamos mostrar como a ciência tem contribuído para tornar a pecuária brasileira cada vez mais resiliente, adaptada às modificações climatológicas e sustentável.

A partir das visitas internacionais também podem surgir oportunidades de relacionamento e celebração de parcerias institucionais, governamentais e privadas para o estabelecimento de Memorandos de Entendimento, Projetos de Cooperação Técnica, intercâmbio de pesquisadores, etc. Além disso, a articulação internacional é uma área tática para subsidiar decisões estratégicas dos gestores em ações corporativas e de negócios.

Atualmente, com apoio e articulação da Embrapa Pecuária Sudeste, há em execução memorando de entendimento com a Universitá di Bologna (Itália), University of Florida (EUA), Texas A&M (EUA) e University of Iowa. Um acordo de transferência de material com a Universidade de Queensland (Austrália) e um Projeto de Cooperação Científica com a Universidade de Lisboa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também