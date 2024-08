Delegação da University of South Africa visita o IFSC/USP São Carlos

Crédito: Divulgação

Uma delegação da University of South Africa (UNISA), constituída por onze professores e pesquisadores, incluindo o próprio reitor da instituição, foram recebidos no dia 13 do corrente mês pelo diretor do IFSC/USP, numa visita programada para o estabelecimento formal de relações científicas e acadêmicas entre a universidade sul-africana e o IFSC/USP, bem como, também, entre o Instituto de Química de São Carlos (IQSC/USP).

Já com um projeto estabelecido no âmbito dos BRICS junto ao docente e pesquisador do IFSC/USP, professor Igor Polikarpov, na área de biocombustíveis e energias renováveis, a delegação sul-africana pretende agora expandir essa colaboração com outras áreas de nosso Instituto, incluindo o intercâmbio de pesquisadores e alunos, com o foco de desenvolver projetos comuns.

Com campi instalados nas cidades de Pretoria e Joanesburgo, a Unisa é uma universidade de grande porte e com múltiplas áreas de pesquisa, o que, certamente, irá favorecer as pesquisas que irão ser realizadas em colaboração com o IFSC/USP e com o IQSC/USP.

Estando já sendo confeccionado o respectivo memorando de colaboração entre o nosso Instituto e a Unisa, a visita desta delegação da universidade sul-africana foi agendada e acompanhada pelo presidente da Comissão de Relações Internacionais do IFSC/USP, professor Dr. Gregório Couto Faria, e pelo próprio diretor de nosso Instituto, professor Dr. Osvaldo Novais de Oliveira Junior. (Rui Sintra – Assessoria de Comunicação – IFSC/USP)

