Defesa Civil participa de capacitação para emergências de inverno

Crédito: Divulgação

A Defesa Civil de São Carlos participou nesta semana de uma Oficina Preparatória para Operação Estiagem (Opoe), realizada na cidade vizinha de Porto Ferreira com a participação de 26 municípios da região central.

A falta de chuva e temperaturas baixas, climatologia, meio Ambiente e vegetação foram os temas abordados. A capacitação foi ministrada pela Policia Militar Ambiental (São Carlos faz parte de Área de Proteção Ambiental - APA) e pelo Corpo de Bombeiros do Estado que abordou o combate a incêndios florestais e apresentou as táticas terrestres e uso de equipamentos aéreos.

Segundo Pedro Caballero, diretor da Defesa Civil de São Carlos, o recurso apresentada pelo Corpo de Bombeiros do Estado foi utilizado em 2021 no incêndio da Reserva Jatai ao norte de São Carlos. "Além disso, a Transpetro abordou o tema de desastres em dutos, oleodutos e derivados de petróleo, posteriormente o Corpo de Bombeiros também realizou capacitação prática com diversos equipamentos e técnicas de extinção a incêndios em vegetação".

Caballero avalia como importante a participação de São Carlos. "É de extrema importância este tipo de capacitação, já que a nossa Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social implementa o Plano de Contingencias a Emergências de Estiagem/Inverno para aplicação de medidas preventivas para melhoria de qualidade de vida da população".

A capacitação contou com participação do Coronel PM Henguel Ricardo Pereira, Secretário Chefe da Casa Militar e da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, do Capitão PM Wagner e do Tenente Veneziano, integrantes da Força Brasileira de Atendimento a Emergência que foi para a Turquia em virtude do terremoto.

Leia Também