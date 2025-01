Defesa Civil de São Paulo alerta para fortes chuvas

Pancada de chuva sobre São Carlos - Crédito: SCA

A Defesa Civil do Estado de São Paulo vai manter entre segunda (27) e terça-feira (28) um gabinete de crise para fornecer pronta resposta à população em caso de emergências provocadas pelas chuvas no período. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) também emitiu um boletim especial sobre as condições climáticas, que serão causadas pela passagem de uma frente fria com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento a partir de domingo (26).

A Defesa Civil vai utilizar também os avisos de alerta Cell Broadcast, quando necessário. A mensagem para os celulares foi enviada pela primeira vez na capital durante as chuvas de sexta-feira (24).

Gabinete de crise

O gabinete de crise vai coordenar as ações relacionadas aos eventos climáticos previstos. Empresas reguladoras de serviços públicos, representantes de concessionárias de abastecimento de água e energia também atuam no gabinete para uma pronta resposta, caso necessário.

Os volumes de chuva esperados variam de acordo com a região. O destaque fica para a capital, Região Metropolitana de São Paulo, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte, Campinas e Sorocaba, Baixada Santista, Vale do Ribeira, Região de Itapeva, Franca, Barretos, Ribeirão Preto, Bauru e Araraquara, que podem registrar chuva de forte intensidade, com acumulados altos.

Já para as regiões de Presidente Prudente, Marília, Araçatuba e São José do Rio Preto, a previsão é de chuva de intensidade moderada, porém, com acumulados altos.

