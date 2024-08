Defesa Civil alerta para risco elevado de queimadas em São Carlos nesta sexta-feira

Queimadas em São Carlos - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A Defesa Civil de São Carlos emitiu um alerta nesta sexta-feira (23) sobre o risco elevado de incêndios florestais na região. De acordo com o comunicado, as condições climáticas, com baixa umidade do ar e altas temperaturas, favorecem a propagação do fogo em áreas de vegetação seca.

A população foi orientada a redobrar a atenção e evitar qualquer tipo de queimada, mesmo em pequenas áreas. A prática de colocar fogo em terrenos baldios ou lixos é considerada crime ambiental e pode gerar multas e até mesmo prisão.

