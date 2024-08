Defensoria Pública em São Carlos realiza mutirão para investigação de paternidade

SIGA O SCA NO

Defensoria Pública de São Carlos - Crédito: Google Maps

A Unidade São Carlos da Defensoria Pública de SP realizará no próximo sábado (17/08), das 09h às 13h, atendimento gratuito sobre investigação de paternidade. A ação faz parte da campanha nacional “Meu Pai Tem Nome”, coordenada pelo Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (Condege), que anualmente mobiliza Defensorias Públicas em grandes mutirões em todo o país.

Os/as participantes receberão atendimento jurídico, exames de DNA e poderão participar de reuniões de conciliação entre as partes envolvidas em cada caso, para buscar acordos sem precisar de ação na Justiça.

Para participar, basta realizar a inscrição gratuitamente pelo site www.defensoria.sp.def.br. As inscrições estarão abertas até esta quinta-feira (15/08).

O atendimento sem agendamento também é possível, mas a participação estará sujeita à existência de vagas no dia e local.

Podem buscar o atendimento da Defensoria usuários e usuárias que tenham as seguintes demandas:

1) reconhecimento voluntário de paternidade, nos casos em que há consenso entre pai e mãe, seja por vínculo sanguíneo ou afetivo (pai de criação);

2) investigações, quando a pessoa apontada como pai tem dúvida sobre o vínculo sanguíneo com a(s) criança(s)/adolescente(s), e demanda realização de teste de DNA;

3) maiores de 18 anos que desejam ser reconhecidas como filhas(os).

Em casos que exijam exame de DNA, a coleta do material genético nas audiências será possível graças à parceria com o Instituto de Medicina Social e de Criminologia de SP (Imesc) e a Universidade Estadual de São Paulo (Unesp).

Em todo o estado, serão cerca de 50 unidades da Defensoria Pública de SP, incluindo cidades do interior, região metropolitana, litoral e da capital.

Meu Pai Tem Nome

Na edição de 2023, no âmbito da campanha Meu Pai Tem Nome, foram realizados 5.676 atendimentos e 489 exames de DNA em único dia, em mais de 120 cidades em todo o Brasil.

Nesta edição, a realização da campanha em São Paulo conta com o apoio do Sport Club Corinthians Paulista, que busca ampliar a visibilidade do tema e ampliar o alcance da ação para mais pessoas.

No último sábado (10/8), na Arena Corinthians, em Itaquera, a campanha ganhou espaço entre os torcedores e torcedoras presentes no jogo Corinthians x Red Bull Bragantino, válido pelo Campeonato Brasileiro.

Antes da partida, uma família realizou a coleta de material genético para investigação de paternidade. Além disso, foi exibido no telão do estádio vídeo explicativo e com incentivo à torcida para participar da campanha.

“Esta edição do mutirão, por meio de parcerias inéditas com a Secretaria de Justiça e o Corinthians, oferece de forma mais robusta e ampla serviços de qualidade para a população do Estado de São Paulo, aproximando a instituição de seus usuários e usuárias ao promover atendimento em pontos estratégicos e acessíveis, além de facilitar o acesso à justiça, missão essencial da Defensoria”, disse Luciana Jordão, Defensora Pública-Geral.

Leia Também