Dispositivo criado por estudante da UFSCar facilita a coleta de sangue para exames

Equipamento promete facilitar a coleta de sangue para exames laboratoriais, terapia medicamentosa e acesso venoso para demais procedimentos - Crédito: divulgação

Carlos Hernani Cruz Marmol, estudante de doutorado, programa Engenharia de Produção, UFSCar, membro do grupo de pesquisa AMARC – UFSCar (https://www.amarc.ufscar.br/people), atua com desenvolvimento de novos produtos para saúde. Um dos projetos atuais é o dispositivo para dilatação das veias ( Dispositivo para dilatação e estase venosa controlada, registro INPI: BR10202301547 ), que promete facilitar a coleta de sangue para exames laboratoriais, terapia medicamentosa e acesso venoso para demais procedimentos.

O dispositivo promete facilitar a coleta de sangue para exames laboratoriais e o acesso venoso. Através da corrente elétrica de baixa intensidade, distribuído por dois eletrodos (bíceps e palma da mão), os vasos sanguíneos são dilatados, logo em seguida, um torniquete é fixado automaticamente. Dessa maneira, o calibre do vaso sanguíneo aumenta significativamente tornando a punção mais simples, rápida e menos dolorosa. Para exames laboratoriais de sangue o tempo de fixação do torniquete é de fundamental importância para a veracidade dos resultados obtidos, algumas diretrizes sugerem que o tempo máximo de fixação seja menor que 2 minutos. Sendo assim, este dispositivo pode garantir o tempo correto de estase venosa, pois sua fixação e liberação ocorrerá de maneira automática.

Acessar o vaso sanguíneo pode ser uma tarefa difícil em algumas situações, como exemplo, pessoas após alguns dias de internação hospitalar, idosos e crianças. Com a introdução desse dispositivo pretendemos garantir a segurança e o conforto dos pacientes que precisam passar por procedimentos que dependem do acesso venoso. Inicialmente, os pacientes acolhidos no Hospital Universitário da UFSCar poderão se beneficiar com o uso do novo dispositivo durante a fase de testes clínicos.

O estudo conta com a colaboração da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e a orientação do Prof. Dr. Gustavo Franco Barbosa . O dispositivo passará pela validação em ambiente controlado e ficará disponível para licenciamento. Informações: agência de inovação UFSCar – inovacao@ufscar.br.

