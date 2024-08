DDM homenageia mulheres em evento especial pelo Dia de Conscientização da Violência Doméstica

SIGA O SCA NO

Delegada Denise Gobbi Szakal - Crédito: divulgação

A Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher (DDM) de São Carlos preparou uma homenagem especial para todas as mulheres no Dia de Conscientização da Violência Doméstica, celebrado em 7 de agosto. A data marca a edição da Lei Maria da Penha, um marco legal na luta contra a violência doméstica no Brasil.

Para celebrar a data e oferecer um momento de acolhimento e carinho às mulheres, a DDM realizará um café da manhã no dia 7 de agosto, das 9h às 13h, em suas instalações localizadas na Rua São Sebastião, 1453.

