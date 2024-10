"Curva do Joinha" está interditada; SAAE trabalha para liberar via

Curva do joinha tomada pela lama - Crédito: divulgação

Após as fortes chuvas que atingiram São Carlos, equipes do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) estão trabalhando intensamente para realizar a limpeza de várias áreas da cidade. Até o momento, os servidores estão concentrados na lavagem do centro, na rotatória do Cristo e na região do CDHU.

O ponto mais crítico foi registrado na Avenida Trabalhador São-Carlense, próximo à conhecida "Curva do Joinha", onde uma galeria de águas pluviais entrou em colapso devido ao grande volume de água. O SAAE está realizando a limpeza da via e o conserto da galeria para liberar o trecho ao tráfego o mais rápido possível.

Apesar da intensidade da chuva, não foram registrados alagamentos significativos na cidade. O que ocorreu, segundo as autoridades, foram pontos com lâminas de água, resultado do grande volume de precipitação. Em algumas áreas, como na Avenida Trabalhador São-Carlense e na região central, bueiros não conseguiram suportar a alta demanda, causando pequenos transtornos.

Além do SAAE, equipes das Secretarias de Obras e de Serviços Públicos também estão atuando para resolver os problemas causados pelas chuvas, garantindo a normalização do trânsito e a segurança da população.

