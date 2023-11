Curso premiado da Embrapa discute, em São Carlos, uso da Inteligência Artificial na pós-colheita

Divulgação presencial das tecnologias pós-colheita de frutas e hortaliças tem ocorrido em várias cidades em 2023 - Crédito: Edilson Fragalle

Criado em 2011, com 20 participantes de maneira presencial na 1ª edição, o Curso de Tecnologia Pós-Colheita em Frutas e Hortaliças, organizado pela Embrapa Instrumentação, passou por várias transformações que possibilitaram levar o conhecimento para mais pessoas em todo o Brasil e até no exterior.

A 7ª edição, cujo lançamento acabou de completar dois anos no dia 18 de novembro, marcou a inclusão no modelo de Educação à Distância (EAD) na plataforma e-Campo da Embrapa – totalmente gratuito - e já atingiu 7570 inscrições em todos os Estados e mais 11 países da África, Europa, América Central e América do Sul.

Prêmio Automação

O trabalho foi reconhecido no mês de novembro com a conquista da 25ª edição do Prêmio Automação da GS1 Brasil, na categoria Educação, em função da utilização dos padrões da GS1 no módulo Rastreabilidade. A premiação – que contou com 211 inscrições em seis categorias – foi a primeira de um curso EAD de toda a Embrapa.

Já em sua 8ª edição, o curso trouxe novidades em 2023, com a realização do Encontro Regional de Tecnologias Embrapa (ERTE) em São Roque, Araçoiaba da Serra e Ibiúna, e do Workshop sobre Tecnologias Pós-colheita em Frutas e Hortaliças, em Sorocaba, todos os eventos no interior de São Paulo, com demonstrações práticas para os produtores rurais.

Painel Inteligência Artificial

Agora, como parte da programação, será realizado nesta quinta-feira, 23, a partir das 8h, na Embrapa Instrumentação, um painel sobre Inteligência Artificial (IA) na pós-colheita de frutas e hortaliças. A inscrição gratuita para quem for ao auditório pode ser feita pelo link https://forms.gle/J4ZMvqx6umGSPe849; também haverá transmissão pelo canal da Embrapa no YouTube.

“O painel pretende discutir como a Inteligência Artificial pode impactar a pós-colheita de frutas e hortaliças e contribuir para a diminuição das perdas e desperdício de alimentos, com a participação de especialistas da USP, do CPQD e da própria Embrapa”, explica o coordenador do Curso, Marcos David Ferreira.

“No curso on-line temos módulos sobre Rastreabilidade, Colheita, Beneficiamento, Nanotecnologia na pós-colheita, Análise não destrutiva da qualidade e Produtos Minimamente Processados (PMPs) e, em 2024, lançaremos o módulo sobre Água e Sustentabilidade, sempre com o intuito de trazer os temas que já afetam ou que poderão impactar as cadeias produtivas, os produtores rurais e os consumidores, daí a realização do painel sobre IA”, acrescenta o pesquisador.

Números e repercussão

O curso contou com a participação de 45 conteudistas e instrutores da Embrapa e de instituições públicas e privadas, que ajudaram a produzir seis apostilas, num total de 395 páginas, vídeos, podcasts; infográficos; animações gráficas, além de 46 videoaulas – os recursos financeiros foram de uma emenda parlamentar do Deputado Federal Vitor Lippi (PSDB – SP).

O conteúdo tem despertado a atenção do público feminino, que responde por 53.29% das inscrições; o curso é mais procurado nos estados de São Paulo – 13,4% das inscrições, Bahia - 11,7% e Minas Gerais- 10,3%. No perfil de inscrições destacam-se profissionais de engenharia agronômica e estudantes; o módulo mais procurado é o de rastreabilidade.

Plataforma atualizada

Outra novidade é a atualização da plataforma e-Campo, que possui 130 capacitações ativas, das quais 103 são gratuitas. “Os ajustes que foram feitos vão aprimorar a experiência de quem faz os cursos da Embrapa, com um filtro de busca aprimorado, uma página mais moderna e que também será o primeiro serviço da Embrapa a permitir a inscrição pelo aplicativo gov.br”, comenta Aline Branquinho Silva, da Gerência Geral de Negócios da Embrapa (Brasília – DF).

“O interessado pode se inscrever a qualquer momento. Como essas capacitações são autoinstrucionais, o participante pode realizar seus estudos no seu ritmo, de qualquer lugar e a qualquer hora. No caso do Curso de Tecnologia Pós-colheita em Frutas e Hortaliças, os números e o prêmio conquistado refletem o sucesso dessa iniciativa”, finaliza Aline Branquinho.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também