Curso gratuito do ICMC ensina noções básicas sobre fake news e desinformação para idosos

Em um ano de eleições, a desinformação e as notícias falsas tornam-se ainda mais preocupantes. Pensando nisso, o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, oferecerá o curso gratuito “ Noções básicas sobre fake news e desinformação: um workshop para pessoas idosas ”.

Coordenado pela professora Kamila Rios da Hora Rodrigues, o curso ocorrerá no dia 30 de julho, à tarde, com duração de quatro horas. O objetivo é capacitar o público idoso a identificar e evitar a propagação de informações falsas. Além disso, permitiremos que avaliem e compreendam como essas notícias impactam o dia a dia e os prejuízos da desinformação na saúde pública, por exemplo.

As inscrições deverão ser feitas através do Sistema Apolo , de 22 a 26 de julho. Caso uma pessoa tenha dificuldade de se inscrever usando o sistema, poderá entrar em contato com a monitora Caroline Lira pelo e-mail clira23@usp.br , que oferecerá assistência para a inscrição.

Ao todo, serão oferecidas 40 vagas, sendo necessário um mínimo de 10 inscritos para a realização do curso. Os participantes, que devem ter mais de 60 anos e serem residentes de São Carlos ou região, serão selecionados por ordem de inscrição. Para garantir o certificado de realização do curso, os inscritos deverão participar do workshop durante todo o período.

A atividade é uma chance de adquirir conhecimentos essenciais para navegar com segurança no mundo digital, especialmente em tempos de tantas incertezas e informações equivocadas circulando pela internet, contribuindo para uma sociedade mais bem informada e preparada para enfrentar os desafios da era digital.

Mais informações

(16) 3373-9685 ou pelo e-mail kamila.rios@icmc.usp.br

