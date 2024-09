Curso gratuito da USP aborda técnica que reduz riscos de investimentos em renda variável

As inscrições podem ser feitas gratuitamente até dia 23 de setembro - Crédito: Pixabay

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, está com inscrições abertas para o curso O comportamento do mercado financeiro com o princípio de Ondas de Elliott. Voltado tanto para investidores independentes quanto para profissionais vinculados a empresas do setor financeiro, o curso é gratuito e oferece uma abordagem detalhada sobre essa técnica de análise de mercado que permite a redução dos riscos relacionados ao investimento em renda variável.

Com uma carga horária de 16 horas, divididas em dois meses, o curso será oferecido de forma 100% online. As aulas serão realizadas de 1º de outubro a 1º de dezembro deste ano, em sessões semanais às quartas-feiras, das 19 às 21 horas. Ao todo, são oferecidas dez vagas, e a seleção dos participantes será feita por sorteio. As inscrições vão até dia 23 de setembro e podem ser realizadas por meio do sistema Apolo da USP neste link: https://icmc.usp.br/e/f0d51.

Conteúdo e objetivo do curso

O curso será ministrado pelos professores Vanderlei Bonato, do ICMC, e Geraldo Nunes Silva, da Unesp. A técnica das Ondas de Elliott, que será abordada nas aulas, se baseia na teoria de que os movimentos do mercado de ações seguem padrões repetitivos, que podem ser analisados e utilizados para prever futuras tendências de preços. Esses padrões são identificados por meio de sequências de ondas que refletem o comportamento emocional e de investimento dos participantes do mercado.

Ao compreender esses padrões, os investidores podem desenvolver estratégias mais assertivas para atuar na compra e venda de ativos, minimizando riscos e aproveitando melhor as oportunidades que surgem no mercado de renda variável. Dessa forma, o curso busca fornecer aos participantes as ferramentas necessárias para a interpretação dessas variáveis e a aplicação prática dos conceitos em suas operações financeiras.

Público-alvo e estrutura

O curso é direcionado a pessoas que já operam ou que pretendem operar no mercado financeiro, seja de forma autônoma ou como parte de uma instituição. Não é necessária formação acadêmica, sendo acessível a qualquer pessoa que tenha interesse em aprender a operar de maneira mais técnica e fundamentada.

Entre os principais tópicos a serem abordados estão:

Introdução à teoria das Ondas de Elliott.

Identificação de padrões de ondas nos gráficos financeiros.

Aplicação prática das ondas em operações de compra e venda de ativos.

Análise de ciclos econômicos com base nos princípios das Ondas de Elliott.

