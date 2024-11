Curso de APH Tático com foco em atividades militares é realizado no Tiro de Guerra de São Carlos

Durante o curso, os participantes foram instruídos sobre técnicas essenciais de APH tático, com destaque para o uso de torniquete, controle de hemorragias e outros protocolos de primeiros socorros em situações de combate ou emergência. Além disso, o treinamento abordou a dinâmica do atendimento em cenários de alta pressão, incluindo a abordagem de vítimas em áreas de risco e o apoio à operação militar.

Fernando Ortega, médico e também instrutor de armamento e tiro, destacou a importância de técnicas como o "Stop the Bleed", que foram abordadas durante o curso. “O curso capacita os atiradores a agir com rapidez em situações críticas. Um dos principais focos foi o controle de hemorragias e o uso de torniquetes, técnicas essenciais para salvar vidas em situações de combate. Além disso, o conceito 'Stop the Bleed' ensina como estancar sangramentos de maneira eficaz, o que pode ser decisivo, tanto no campo de batalha quanto em acidentes cotidianos. Eles aprenderam como aplicar os primeiros socorros de forma ágil e coordenada, trabalhando sob pressão em cenários adversos", explicou Ortega.

Davi da Costa, instrutor de armamento e tiro e palestrante do curso, comentou sobre a importância do curso para a formação dos atiradores. “Este tipo de treinamento é essencial para a capacitação dos futuros atiradores, pois os prepara para atuar de maneira eficiente em um cenário de combate, onde a vida da vitima pode depender de um atendimento rápido e preciso. Além disso, eles aprendem a lidar com situações cotidianas, onde acidentes podem ocorrer e é preciso agir sem perder o foco. A união de conhecimento médico e habilidades táticas é fundamental para salvar vidas em qualquer contexto”, afirmou o instrutor.

O curso contou ainda com o apoio dos membros da Associação de Caçadores, Lucas Camara Gomes e Márcio Aparecido Garcia, que contribuíram na execução e organização do evento.

Esse treinamento, que alinha habilidades técnicas a situações práticas de combate, é fundamental para a formação dos atiradores, permitindo-lhes agir com rapidez e eficácia em situações extremas, tanto no campo de batalha quanto em situações cotidianas de emergência. O curso reforça a importância de um preparo integral, preparando os atiradores do Tiro de Guerra para desempenharem suas funções com maior competência, segurança e precisão em diversos cenários.

O evento fortalece ainda mais a parceria entre a Associação de Caçadores São Carlos e Região e o Tiro de Guerra de São Carlos, contribuindo para o aprimoramento contínuo dos jovens militares e para a capacitação de cidadãos comprometidos com a segurança e o bem-estar da comunidade.

A Associação dos Caçadores São Carlos e Região fundada em 2024, promove ações no sentido principal de conscientização e divulgação do trabalho consciente e regularizado de controle de fauna invasora, mais especificamente do Javali, promovendo treinamentos e assessoria para seus membros no sentido de regularização documental e boas práticas de manejo, além de servir como instrumento consultivo para elaboração de leis e normas relativas ao manejo

